ФАС не увидела предпосылок для роста цен на бензин

Как рассказали в ФАС, розничные цены на бензин и зимний дизель с начала 2020 года стали выше почти на 0,2%.

«При этом инфляция составила 0,9%», — приводит агентство сообщение ведомства.

Говоря о росте цен на 92-й бензин на 10% за год, ФАС обратила внимание, что на внутреннем рынке цены все равно были ниже экспортных.

Накануне президент России Владимир Путин обратил внимание членов правительства на то, что падение стоимости нефти на мировом рынке не привело к сдерживанию цен на бензин внутри России. Глава государства отметил, что цена на дизельное топливо изменилась в рамках инфляции. А вот стоимость 92-го бензина за год выросла на 10,44%.