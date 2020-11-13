ФАС не подтвердила дефицит сахара в России

В России нет ажиотажного спроса на сахар, как и его дефицита. В ФАС россиян попросили не паниковать, а рост цен на продукты назвали относительным процессом.

Начальник управления по борьбе с картелями Федеральной антимонопольной службы Андрей Тенишев напомнил в интервью РИА «Новости», что падение цен длилось несколько лет.

«Это может быть не более чем отскок. <…> Ни дефицита, ни ажиотажного спроса нет», — подчеркнул он.

Тенишев заметил, что «причин для паники точно нет». Сотрудник ФАС сослался на данные статистики и информацию от производителей сахара.

«С рынком у нас все в порядке, с производством сахара тоже», — подчеркнул специалист.

В России за килограмм сахара по состоянию на 9 ноября, подсчитал Росстат, пришлось бы отдать 50,6 рубля. Его стоимость поднялась в 1,6 раза по сравнению с январем. Тогда сахар стоил 31,21 рубля за килограмм. Цены на него активно ползли вверх весной, рост наблюдался и в осенний период.

В последние годы производство сахара превышает потребление. В стране сформировались существенные товарные запасы, что изначально повлияло на снижение цен на сахар. В конце 2019 и начале 2020 года оптом он стоил вдвое ниже, чем в конце 2018-го.

Ранее в ФАС начали расследование из-за скачка сахарных цен.