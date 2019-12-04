ФАС не нашла немецкого качества. Российские Lindt, Ariel и Persil отличаются от европейских аналогов

Ведомство обнаружило, что международные производители либо привозят в Россию, либо производят здесь товары, которые отличаются по составу, качеству или назначению от продающихся в других странах под тем же брендом. Речь идет, в частности, о шоколаде Lindt от производителя ООО «Линдт унд Шпрюнгли (Раша)».

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«В образцах шоколада Lindt, реализуемых в РФ, содержание 12-14 органических кислот отличается (по некоторым образцам на 10-50%, в ряде случаев на 100-220% и более) от образцов, приобретенных в Европе», — сказано в сообщении.

В ходе экспертизы, которую по просьбе ФАС провел Роспотребнадзор, обнаружили отличия порошков Ariel и Persil от компаний ООО «Проктер энд Гэмбл» и ООО «Хенкель Рус» в сравнении с их зарубежными аналогами. Результаты проверки показали, что показатели «пенообразующая способность» и «моющая способность» в реализуемых в России товарах отличается от тех, которые продают в Западной Европе. При этом для зарубежных порошков дозировка на упаковке в 1,5-2 раза ниже при стирке в одинаковых условиях.

ФАС отметила, что, несмотря на различия, на упаковках товара нет пометки об этом. У потребителя создается впечатление, что он покупает продукцию бренда, которая аналогична тому, что продается и производится в Европе. Речь идет о надписях «немецкий стандарт качества» на порошке Persil и «№ 1 в Европе (по продажам)» на порошке Ariel, которые есть на российских упаковках.

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В связи с этим ФАС направила предупреждения производителям этих товаров. От них потребовали либо нанести на упаковки отметки, которые не будут вводить потребителя в заблуждение насчет состава товара, либо изменить его в соответствии с оригинальным, который продается в Западной Европе.

ФАС дала производителям 30 дней на исполнение требований. В противном случае им грозит штраф от 100 до 500 тысяч рублей.