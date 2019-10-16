ФАС не будет вмешиваться в ситуацию с ценой билетов на рейсы «Победы»

«Вмешательство ФАС не потребуется, пока „Победа“ развивает внутреннюю маршрутную сеть, сохраняя доступные цены на внутрироссийских направлениях», — приводит агентство текст сообщения пресс-службы.

Билеты на рейсы «Победы» за рубежом подорожают на 40% Подробнее

Ранее стало известно, что российский лоукостер «Победа» из-за решения суда поднимет цены на билеты в Россию из зарубежных аэропортов на 40%.

Авиакомпания исполнит решение Московского городского суда, который 8 октября удовлетворил иск Московской межрегиональной транспортной прокуратуры и запретил перевозчику брать с пассажиров 25 евро за регистрацию на стойках воздушных гаваней за рубежом.

Руководство компании вынуждено включить эту сумму в стоимость билетов, хотя у всех пассажиров с осени 2018 года есть возможность регистрироваться на рейс онлайн. В этом случае плата не взималась, и 90% пассажиров именно так и делали.

Гендиректор авиакомпании Андрей Калмыков рассказал «Ведомостям», что «Победа» категорически против того, чтобы клиенты платили за услуги, которыми не пользуются.