ФАС назвала холодную зиму основной причиной повышения цен на газ

Холодная зима стала причиной роста цен на сжиженные углеводородные газы (СУГ), которые используются для отопления домов. По оценке Федеральной антимонопольной службы (ФАС), сниженный объем предложений не успевал за увеличившимся спросом.

Впервые за девять лет в этом году среднемесячная температура воздуха в России в феврале была ниже нормы.

«Поскольку некоторые домовладения внутри страны отапливаются за счет сжигания СУГ, низкие температуры в моменте повлияли на увеличение объемов их потребления и стоимость — сниженный объем предложения на биржевых торгах в моменте не поспевал за возрастающим спросом на фоне восстановления экономики от новой коронавирусной инфекции», — сообщили ТАСС в пресс-службе ФАС.

По словам представителей ведомства, принятые в начале марта правительством меры позволили стабилизировать ситуацию на рынке топлива в целом. Сейчас цена на СУГ снижается.

Низкие температуры в феврале стали также причиной повышения стоимости нефтепродуктов в 2021 году. Однако на рост цен повлияли и другие факторы: рост экспортных цен, сезонное повышение спроса на нефтепродукты как внутри страны, так и на основных рынках их потребления в Восточной Европе и Азии и снижение объема предложения на биржевых торгах.