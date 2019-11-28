ФАС нашла в сюжете видеоблогера Варламова рекламу казино

В ролике видеоблогера Ильи Варламова «Прогулка с мэром Калининграда | Он вам не Кенигсберг!», опубликованном на YouTube 15 августа, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) нашла рекламу казино. Надзорный орган принял решение привлечь блогера к административной ответственности.

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Как сообщил «Интерфакс» со ссылкой на решение службы, комиссия рассмотрела жалобу гражданина на рекламу казино SL Casino в ролике Варламова. По мнению специалистов, видео нарушает закон «О рекламе», так как реклама в интернете игр, основанных на риске или пари, не допускается. В ролике Варламов признался, что приехал в Калининград в рамках игорного тура, организованным казино, и вставил видео, снятое в интерьерах заведения.

«Согласно статье 3 ФЗ „О рекламе“ под рекламой понимается информация, распространённая любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная неопределённому кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке», — цитирует агентство решение комиссии ФАС.

В результате будет составлен протокол об административном правонарушении. Штраф по это статье для граждан составляет от двух до 2,5 тысячи рублей. ФАС сообщила, что Варламов на заседании не присутствовал, несмотря на извещение о его проведении. Решение комиссии видеоблогер сможет обжаловать в арбитражном суде в установленный законом срок.