ФАС направила запрос ретейлерам для объяснения роста цен на детские товары

Проверку роста цен на детское питание и подгузники проведет Федеральная антимонопольная служба России. Как сообщила пресс-служба ведомства, обращение к ним поступило от партии «Единая Россия» и нескольких покупателей, которые пожаловались на необоснованно высокие цены.

Антимонопольная служба направила запрос в группу компаний «Детский мир» с требованием предоставить информацию об изменении отпускных и закупочных цен для последующей проверки.

В ведомстве отметили, что если ретейлер установил необоснованно высокие цены, то к нему применят меры реагирования. В ФАС напомнили, что ответственность за соблюдение правил несут все участники цепочки, начиная от производителей, заканчивая продавцами.