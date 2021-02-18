ФАС начнет решать проблему телефонного спама вместе с операторами

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) зафиксировала рост рекламных и спам-звонков в 2020 году. Специалисты ведомства вместе с сотовыми операторами сейчас решают эту проблему.

«В 2020 году мы фиксируем рост нарушений именно этого вида рекламы по сравнению с 2019 годом. В решении этой проблемы большое значение имеет участие самих операторов. Сегодня они разрабатывают специальные технические решения и алгоритмы, которые помогут защитить абонентов, они находятся в высокой стадии готовности», — приводит сайт ФАС слова главы ведомства Максима Шаскольского.

Он добавил, что бегать за нарушителями, чтобы их штрафовать, неправильно. Шаскольский подчеркнул, что проблему нужно решить системно, совместно с операторами связи.

По данным ФАС, в ведомстве в прошлом году рассмотрели более 16 тысяч заявлений о нарушении рекламного законодательства. Наибольшее число нарушений зафиксировали в телефонной рекламе, когда спамеры звонили людям без их согласия. Их доля составила 21% от всех нарушений за год. В 2019 году на навязчивую рекламу по телефону жаловались гораздо реже (12,86%).