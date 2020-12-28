ФАС начала расследование из-за роста цен на металлопродукцию

«Для установления обоснованности таких цен ведомство проводит расследование (направлены запросы информации участникам рынка и органам государственной власти). В случае обнаружения признаков нарушения антимонопольного законодательства служба примет меры реагирования», — сообщили в пресс-службе ФАС.

Изменение цен могут быть связаны с оживлением спроса на металлопродукцию после смягчения ограничительных мер в большинстве стран летом 2020 года. Еще одной причиной роста стоимость могло стать увеличение себестоимости продукции, вызванный повышенным спросом и ростом цен на металлолом и железорудное сырье. В ФАС сообщили, что подорожание изделий из металла также могло вызвать увеличение экспортной альтернативы отечественных компаний.

Цены на металлопродукцию в России не регулируются государством. Их устанавливают компании самостоятельно с учетом спроса и предложений. ФАС может вмешаться только в том случае, если рост стоимости изделий создан искусственно.