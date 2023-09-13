Общество 13 сентября 2023, 10:19 ФАС начала проверку аукциона, на котором лот подорожал в 1000 раз ФАС завела дело после 1000-кратного роста цены нефтяного участка на аукционе РИА «Новости»

Читать 360tv в

Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Удмуртии открыло дело о нарушении антимонопольного законодательства. Его завели в отношении участников аукциона на право пользования нефтяным участком Южно-Костоватовский. Информация об этом появилась на сайте ведомства.

По данным ФАС, во время торгов цена за небольшой участок с незначительными запасами взлетела больше чем в 1000 раз — с 628,1 тысячи до 693,2 миллиона рублей.

Реклама

Регулятор считает, что два картеля компаний боролись на аукционе, их целью было ограничить конкуренцию и установить очень высокую цену на углеводородное сырье.

Федеральная антимонопольная служба предположила, что участниками сговора были «Флагман Ойл», «Сал-Ойл», «Авангард» и «УДС Нефть». Управление выяснило, что «Авангарду» в результате торгов удалось перекупить лот у «Флагман Ойл» и «УДС Нефть». После этого первая компания стала увеличивать стоимость лота, при этом участвуя в торгах одна.

Позже к «Авангарду» присоединилась «Сал-Ойл» и предложила за участок 524 миллиона, первая фирма смогла повысить ставку и стала победителем, однако оплачивать лицензию отказалась.

Теперь все эти компании могут признать нарушителями антимонопольного законодательства. Им грозит штраф до одного миллиона рублей.