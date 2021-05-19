ФАС не получила обращение «Магнита» о покупке «Дикси»

«Магнит» пока не обращался с ходатайством к Федеральной антимонопольной службе (ФАС) о покупке «Дикси». Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу регулятора.

«Данное ходатайство в антимонопольное ведомство не поступало. Все ходатайства антимонопольный орган рассматривает в установленный законом срок. Сроки регламентируются ст. 33 Федерального закона 135-ФЗ „О защите конкуренции“ и составляют 1 месяц с правом продления на 2 месяца», — сказали в ФАС.

Накануне стало известно, что «Магнит» решил купить у ретейлера Mercury Retail Group Limited 100% акций DIXY Holding Limited. Сделка обошлась более чем в 92 миллиарда рублей. Согласно договоренности, «Магнит» приобретет магазины брендов «Дикси» и «Мегамарт».