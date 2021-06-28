ФАС изучит сообщения о росте цен на ПЦР-тесты

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала изучать данные о росте цен на тесты на коронавирус. Они понадобятся, чтобы пройти в кафе и рестораны в Москве без прививки.

«В связи с поступающими в антимонопольный орган обращениями граждан о росте цен на ПЦР-тесты и анализы на антитела от COVID-19 ФАС России ранее направила запросы в медорганизации», — заявили в ведомстве. Сообщение процитировал «Интерфакс».

Федеральная антимонопольная служба начала изучать полученные документы на предмет того, насколько экономически обоснованной является стоимость этих услуг.

Ранее депутаты Госдумы подготовили обращение в ФАС для контроля роста цен на ПЦР-тесты и анализы на антитела к коронавирусу. Об этом заявлял глава комитета по информационной политике, депутат Госдумы Александр Хинштейн в Telegram.

РБК написал, что с середины июня в России замечен рост спроса на ПЦР-тесты, а также анализы на антитела в частных лабораториях. Рост обращений подтвердили в «Инвитро», лабораториях «Хеликс» и «Гемотест».

Отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус с 28 июня необходим гостям и жителям Москвы для посещения кафе и ресторанов. Столичный мэр Сергей Собянин подписал указ о разрешении обслуживания в кафе и ресторанах посетителей по QR-кодам в связи с ростом заболеваемости COVID-19.