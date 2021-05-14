ФАС и операторы защитят россиян от спам-звонков

Борьбу с нежелательными спам-звонками и способы защиты абонентов обсудили представители четырех крупнейших операторов связи России и замглавы Федеральной антимонопольной службы Андрей Кашеваров. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Россияне все чаще получают звонки на свои телефоны с рекламой без своего согласия. Только в 2020 году в ФАС поступило более трех тысяч жалоб именно на роботизированные спам-звонки.

Операторы при поддержке антимонопольной службы начали разработку алгоритмов и специальных технических решений, благодаря которым абонент может самостоятельно ограничить возможность таких звонков.

Как напомнила «Газета.ru», свой сервис для борьбы с телефонными аферистами ранее анонсировало МВД. Приложение «Антимошенник» предупредит абонента, что звонок идет от злоумышленника. Ожидается, что программа появится к 25 декабря 2021 года.