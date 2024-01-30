Общество 30 января 2024, 14:45 Фармэксперт Преснякова объяснил уход из аптек дешевых лекарств выбором потребителей и обновлением препаратов

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В российских аптеках сокращается число торговых позиций, в большей степени это затрагивает недорогие лекарства стоимостью до 100 рублей. О причинах этого НСН рассказала директор СРО Ассоциация независимых аптек, глава альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова.

По ее словам, во-первых, сами потребители делают выбор в пользу более современных, а потому и более дорогих лекарств. Кроме того, производители переходят на упаковки с большим количеством таблеток, что также увеличивает стоимость. Наконец, на цену влияет и выпуск во вторичной упаковки с DataMatrix кодом.

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«В-третьих, даже жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты, цена на которые регулируется государством, но была зарегистрирована, например, десять лет назад, выпускать уже нерентабельно: растут цены на производство, тарифы на ЖКХ, на оплату труда, на субстанции, на логистику и так далее», — отметила эксперт.

Она добавила, что в этом случае проще просто остановить производство, что и происходит в России. Кроме того, на стоимость влияют и процессы в мировой экономике.

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