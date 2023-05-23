Общество 23 мая 2023, 16:25 Фармэксперт Беспалов: снижения объемов поставок препаратов Novo Nordisk на данный момент не планируется

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Эксперт фармацевтического рынка Николай Беспалов в разговоре с изданием «Ридус» прокомментировал информацию о том, что один из крупных европейских производителей инсулина Novo Nordisk намерена передать поставки своих препаратов в России стороннему дистрибьютору.

Как заметил эксперт, снижения объемов поставок от этой компании пока не предвидится. На данный момент речь идет о смене формата работы производителя медпрепаратов в России.

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«То, что российские производители инсулина есть, это факт. Есть компании, в том числе полного цикла, которые изготавливают сырье для производства инсулина. Объемы производятся достаточно приличные», — сообщил Беспалов.

Ранее издание «Коммерсант» рассказало, что Novo Nordisk передаст поставки своих препаратов в Россию стороннему дистрибьютору.