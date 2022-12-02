Общество 02 декабря 2022, 07:19 Фармацевты рассказали про самые необычные вопросы от клиентов СБЕР ЕАПТЕКА: россияне обычно не знают, какой им необходим препарат freepik

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Сервис СБЕР ЕАПТЕКА провел исследование и выяснил, какие вопросы чаще всего задают фармацевтам в аптеках. О результатах опроса рассказали в RT.

Так, 75% фармацевтов каждый день слышат от клиентов, что те не знают, какой им нужен препарат. Иногда сотрудники аптек сталкиваются с необычными вопросами, например: «Дайте зеленые таблетки из рекламы», «Поставьте диагноз, так как в больнице очередь», «Можно только одну таблетку?», «Есть ли у вас в аптеке батарейки?», «Можно ли пить содержимое ампул?».

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Часто клиенты просят просто расшифровать почерк врача или даже прописать за него лечение.

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Ранее врач-гастроэнтеролог, терапевт Шота Каландия привел перечень необходимых в каждой домашней аптечке лекарств. В первую очередь это жаропонижающие и обезболивающие лекарственные препараты, содержащие парацетамол и ибупрофен. Для противостояния проблемам с ЖКТ следует запастись сорбентами и антацидами. В аптечке также должны быть антигистаминные препараты.