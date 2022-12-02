02 декабря 2022, 11:17
Фармацевты рассказали о наиболее частых просьбах россиян
Россияне чаще всего просят фармацевтов посоветовать им более дешевый аналог конкретного лекарства. Об этом сообщила RT со ссылкой на данные аналитиков.
Также заходящие в аптеку люди порой даже сами не знают, какой именно препарат им нужен, за помощью они обращаются к фармацевтам. Подавляющее большинство при покупке лекарств жалуются на боль в горле и кашель.
Реклама
Самым необычным вопросом для фармацевтов является просьба расшифровать почерк врача или продать таблетки из рекламы.
Реклама
Врачи
Реклама
Реклама