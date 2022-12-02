Общество 02 декабря 2022, 11:17 Фармацевты рассказали о наиболее частых просьбах россиян

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Россияне чаще всего просят фармацевтов посоветовать им более дешевый аналог конкретного лекарства. Об этом сообщила RT со ссылкой на данные аналитиков.

Также заходящие в аптеку люди порой даже сами не знают, какой именно препарат им нужен, за помощью они обращаются к фармацевтам. Подавляющее большинство при покупке лекарств жалуются на боль в горле и кашель.

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Самым необычным вопросом для фармацевтов является просьба расшифровать почерк врача или продать таблетки из рекламы.

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