Общество 13 февраля 2024, 18:09 Фармацевт Смирнов назвал ошибкой хранение всех лекарств в одной аптечке в шкафу

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Одной из самых распространенных бытовых ошибок считается хранение всех лекарств в одной аптечке в шкафу. Об этом сообщил фармацевт Станислав Смирнов в беседе с «Газетой.ru».

По словам эксперта, одинаковая температура подходит далеко не для всех препаратов. Так, гормональные и антибактериальные капли следует хранить исключительно в холодном или прохладном месте. Эта информация четко указана в инструкции по применению, сообщил сайт kp.ru.

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Кроме того, нельзя хранить аптечку в ванной или на кухне. Там показатели влажности зачастую выше, чем в остальных комнатах, отметил Смирнов.