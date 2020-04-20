Фармацевт опроверг сообщения о росте спроса на антидепрессанты в Москве

«Мы запрашивали маркетологические компании, там роста нет», — уточнил специалист.

Он напомнил, что успокоительные всегда используются при каких-то стрессовых ситуациях. Поэтому одно их профильных предприятий нарастило производство и на складах имеется достаточное количество Глицина, который можно использовать и детям.

«Я вижу, что творится по Москве. То, что идет по новостям, понятно, что настроение [упало], уровень страха у людей вырос», — заметил собеседник информагентства.