    20 апреля 2020, 11:36

    Фармацевт опроверг сообщения о росте спроса на антидепрессанты в Москве

    Артур Блянихов

    Генеральный директор Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев заверил ИА Nation News, что в Москве не наблюдается рост спроса на лекарства, которые снижают стресс.

    «Мы запрашивали маркетологические компании, там роста нет», — уточнил специалист.

    Он напомнил, что успокоительные всегда используются при каких-то стрессовых ситуациях. Поэтому одно их профильных предприятий нарастило производство и на складах имеется достаточное количество Глицина, который можно использовать и детям.

    «Я вижу, что творится по Москве. То, что идет по новостям, понятно, что настроение [упало], уровень страха у людей вырос», — заметил собеседник информагентства.