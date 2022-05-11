Фарманалитик высказался о ситуации с вспомогательными веществами для лекарств
Фарманалитик Сергей Шуляк прокомментировал сообщение некоторых СМИ о том, что в РФ ощущаются сложности с лекарственными препаратами, поскольку осложнились поставки ингредиентов для лекарств. Специалиста процитировало ИА НСН.
«Тут очень много составляющих. Логистика действительно нарушена, кто-то отказывается что-то поставлять нам. Ищутся альтернативные каналы поставок по логистике», — заметил Шуляк.
По его словам, возникшие сложности касаются вообще различных аспектов по производству лекарств, поэтому бессмысленно говорить о чем-то конкретном.
«Пока что никак это на россиянах не отразится, потому что запасы были, и, соответственно, они сейчас используются», — подчеркнул фарманалитик.
Он выразил надежду, что каналы поставок наладятся к тому времени, когда существующие запасы подойдут к концу.