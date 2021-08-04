Фарманалитик назвал жалобы на производителей масок попыткой защитить рынок
Фарманалитик Сергей Шуляк прокомментировал требование ужесточить правила продажи медицинских масок. По его мнению, это попытка борьбы за рынок на фоне упавшего спроса. Об этом сообщила НСН.
Ассоциация разработчиков направила премьер-министру Михаилу Мишустину такую просьбу. По их мнению, многие маски не проходили испытаний и обладают низким качеством.
Шуляк уточнил, что спрос на маски упал, поэтому инициатива направлена на ограничение рынка.
«В момент, когда народ закупился и упал спрос, им нужно что-то делать, и появляются попытки как-то ограничивать рынки», — подчеркнул он.