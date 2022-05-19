Фармаколог посоветовала не хранить в домашней аптечке просроченные препараты

Фармаколог Марина Журавлева рассказала РИА «Новости» о необходимости внимательно следить за сроками годности и правилами хранения лекарственных препаратов в домашней аптечке.

Специалист обратила внимание на то, что нельзя держать большое количество лекарств в домашних условиях, поскольку их не получится сохранить в нужном температурном режиме.

«Каждому человеку необходимо внимательно следить за правилами хранения и сроком годности препаратов из домашней аптечки. В аптечке не должно быть просроченных препаратов», — цитирует Журавлеву РИА ФАН.

Отмечается, что срок годности лекарств составляет от двух до трех лет. Фармаколог предупредила, что нельзя принимать просроченные препараты, так как они могут проявить побочные эффекты, потому что перестают действовать.