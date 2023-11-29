Общество 29 ноября 2023, 12:02 Фармаколог Кондрахин: прием лекарств не по инструкции может причинить серьезный ущерб здоровью

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Использование лекарств не по инструкции (офф-лейбл) способно причинить непоправимый ущерб здоровью и привести к появлению патологического состояния, в котором никто не сможет разобраться. Об этом рассказал фармаколог Андрей Кондрахин в интервью радиостанции Sputnik.

По его словам, не нужно применять препараты офф-лейбл по советам из, например, интернета.

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«Ведь лекарство — это химическое вещество, оно нарушает какие-то химические процессы в организме, чтобы болезнь остановить», — объяснил эксперт.

К исключению относится назначение врачебной комиссии. В таком случае возможен прием лекарства не в тех целях, которые предусмотрены производителем, добавил Кондрахин.