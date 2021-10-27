Фанера и доски стали дешеветь в России

Стоимость пиломатериалов и лесопромышленной продукции стала снижаться в России. По мнению специалистов, цены пошли вниз из-за снижения спроса на фанеру с досками и завершения строительного сезона.

Цены на лесопромышленную продукцию стали снижаться по отношению к пиковым значениям второго квартала, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на данные агентства WhatWood. При этом стоимость все равно немного превышает средние многолетние цифры.

Больше всего подешевела ориентировано-стружечная плита (OSB). С июля ее стоимость снизилась в среднем на 35%. Сейчас лист 1250×2500 толщиной шесть миллиметров обойдется в 762 рубля без учета НДС. Такая цена почти в два раза выше той, что была в октябре 2020 года.

Как заявил близкий к лесопромышленникам источник газеты, стабилизация цен произошла на фоне снижения спроса. Потребители больше не готовы так дорого платить за лесопромышленную продукцию. Снижение стоимости некоторых отдельных товаров объясняется сезонным фактором. С наступлением зимы строительная активность значительно уменьшается.