Фанаты «Зенита» назвали «наплевательским» отношение Дзюбы к клубу после слива интимного видео

«Если бы эта ситуация произошла с любым другим человеком в нашем клубе, никаких подобных действий с нашей стороны ждать бы не пришлось. Поведение же Дзюбы мы воспринимаем как чрезмерную самовлюбленность и наплевательское отношение к имени нашего „Зенита“», — говорится в заявлении фанатов петербургского клуба.

Болельщики подчеркнули, что в их отношениях с Артемом Дзюбой всегда была недосказанность. Однако все это время они пытались избегать прямого конфликта с игроком любимой команды, чтобы не подставлять «Зенит», который «и так находится под постоянным огнем со всех сторон».

Недовольство любителей футбола не смирил и вчерашний гол Дзюбы в ворота «Краснодара», который принес футболистам из Петербурга победу. На матч болельщики пришли с баннером: «В историю трудно войти, но легко вляпаться!»