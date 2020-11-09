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    09 ноября 2020, 15:03

    Фанаты «Зенита» назвали «наплевательским» отношение Дзюбы к клубу после слива интимного видео

    Андрей Иванов

    Если бы история со слитым в Сеть интимным видео произошла не с Дзюбой, а с другим человеком из клуба «Зенит», никакой реакции со стороны фанатов не было бы. Поведение форварда — это наплевательское отношение к имени команды. Такое заявление опубликовали во «ВКонтакте» фанаты сине-бело-голубых.
    Фанаты «Зенита» назвали «наплевательским» отношение Дзюбы к клубу после слива интимного видео

    «Если бы эта ситуация произошла с любым другим человеком в нашем клубе, никаких подобных действий с нашей стороны ждать бы не пришлось. Поведение же Дзюбы мы воспринимаем как чрезмерную самовлюбленность и наплевательское отношение к имени нашего „Зенита“», — говорится в заявлении фанатов петербургского клуба.

    Болельщики подчеркнули, что в их отношениях с Артемом Дзюбой всегда была недосказанность. Однако все это время они пытались избегать прямого конфликта с игроком любимой команды, чтобы не подставлять «Зенит», который «и так находится под постоянным огнем со всех сторон».

    Недовольство любителей футбола не смирил и вчерашний гол Дзюбы в ворота «Краснодара», который принес футболистам из Петербурга победу. На матч болельщики пришли с баннером: «В историю трудно войти, но легко вляпаться!»