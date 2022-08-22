Фанаты «Игры престолов» «уронили» платформу HBO Max в ночь выхода сериала «Дом дракона»

Фанаты обрушили стриминговую платформу HBO Max в ночь выхода первого эпизода сериала «Дом дракона», в котором действия происходят за 200 лет до событий «Игры престолов». По данным Film.ru, около трех тысяч пользователей не смогли зайти в приложение.

Новый сериал расскажет о династии Таргариенов и ее борьбе за железный трон. В нем сыграли Мэтт Смит, Оливия Кук, Пэдди Консидайн и другие актеры. Зрители, которые смогли насладиться первым эпизодом, отметили масштабность спецэффектов и быстрое развитие событий. Сцена родов королевы Эйммы уже породила мемы.

Ранее писатель Джордж Мартин рассказал, что «Дом дракона» будет похож на «Игру престолов» только темой борьбы за власть и железный трон, но героев покажут «с более человеческой стороны». Им предстоит пережить трагедию в стиле драм Шекспира. Причем персонажи будут неоднозначными: «хорошие парни вполне могут пойти на коварные поступки, а злые персонажи — совершать подвиги», отметил Мартин.

Новые серии «Дома дракона» продолжат выходить каждую неделю. Всего в сезоне будет 10 эпизодов.