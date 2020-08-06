Фанатки Ефремова устроили потасовку с журналисткой в суде

Поклонницы актера Михаила Ефремова пришли в Пресненский суд Москвы, чтобы поддержать своего кумира. Агрессивные женщины после просьбы вести себя потише в зале, где шла видеотрансляция заседания, дождались перерыва и устроили потасовку с журналисткой сайта kp.ru.

«Я сделала замечание одной из женщин, предупредив, что если она не будет вести себя тише, мне придется попросить пресс-службу вывести ее из зала. Видимо, тогда у фанаток созрел план», — приводит сайт kр.ru слова корреспондента Алены Мартыновой.

По ее словам одна поклонница Ефремова схватила ее за руку, громко спросила из какого она издания, начала пятиться, специально упала и повалила журналистку. Другая женщина Свалилась на Мартынову сверху с криком: «Помогите, она нас бьет!»

Травм во время потасовки никто не получил. Журналистка продолжила работать, а женщины, с которыми у нее произошла стычка, начали убеждать судебных приставов в насилии по отношению к ним. Главный судебный пристав Пресненского суда посмотрел видеозапись инцидента и заявил, что этих женщин в суд больше не пустят. К Мартыновой никаких претензий нет.

6 августа состоялось второе судебное заседание в рамках дела Михаила Ефремова, который 8 июня устроил смертельное ДТП в центре Москвы. Накануне он отказался признавать свою вину и заявил, что ничего не помнит.