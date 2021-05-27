Фанатка Киркорова попыталась отсудить у артиста деньги за перенос концерта и отдых в санатории

Пожилая фанатка Филиппа Киркорова попыталась взыскать с поп-короля российской эстрады компенсацию за моральный ущерб из-за переноса концерта во время пандемии. Об этом «360» сообщил адвокат певца Александр Добровинский.

В исковом заявлении, которое поступило мировому судье участка №308 в Москве, пенсионерка указала, что требует взыскать 94 937 рублей.

В эту сумму вошла стоимость морального вреда (49 500 рублей), который ей причина отмена концерта, а также стоимость лечения в санатории (35 300 рублей), где она поправляла здоровье после пережитого стресса. В иске фанатка Киркорова указала и стоимость билетов, которые она купила, чтобы добраться санатория, — еще плюс 9637 рублей.

Суд требования женщины не удовлетворил. Представлявший интересы артиста Добровинский указал на то, что его клиент перенес концерт по независящим от него обстоятельствам. Массовые мероприятия были ограничены после постановления властей Москвы.

Юрист подчеркнул, что Киркоров добросовестно сообщал обо всех изменениях в концертном расписании на своем сайте.

«Но пенсионерка, видимо, решила подзаработать на любимом артисте. Дамочка, которая хотела просто срубить с него денег. Она еще за время суда съездила отдохнуть и пыталась подать ходатайство на возмещение этих расходов», — подчеркнул адвокат.

Отмена концертов во время пандемии сильно ударила по доходам звезд. Многие из них жаловались на безденежье. Больше всего сетовал на безденежье муж Наташи Королевой — стриптизер Сергей Глушко (Тарзан). Звучали жалобы и от продюсера Иосифа Пригожина. После этого музыкант Сергей Шнуров предложил скинуться ему на еду.