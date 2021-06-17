Фан-зону Евро-2020 в Петербурге закроют на дезинфекцию на 2 дня

Фан-зона Евро-2020 на Конюшенной площади в Санкт-Петербурге будет закрыта на дезинфекцию на два дня. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу UEFA.

В пресс-службе пояснили, что работы будут проводиться 25 и 30 июня. Все трибуны тщательно уберут, а потом продезинфицируют их и всю территорию вокруг. Это необходимая мера безопасности, которая должна помочь защитить здоровье зрителей в период пандемии коронавируса.