ФАН оценило инновационный потенциал ведущих стран мира

По данным информагентства, наиболее высокий инновационный потенциал наблюдается у Соединенного Королевства, чей индекс в этом направлении составляет 8,65. Последняя позиция за Индией (3,03). Россия заняла седьмое место.

Система НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы) оказалось наиболее развитой во французской промышленности (71%). В этой отрасли Индия вновь оказалась на последнем месте (35,5%). В российской промышленности чуть больше 50% предприятий располагают отделами, которые занимаются научными разработками.