Федеральное Агентство Новостей 24 декабря 2020 года опубликовало расследование о причине вспышки насилия в Центральноафриканской Республике, где через три дня должны пройти выборов.

Авторам проекта «Антитеррор» ФАН удалось выяснить, что действия разрозненных бандформирований, скрывавшихся в труднодоступных районах ЦАР, не были спонтанными. Согласно первоначальной версии, одним из главных руководителей мятежников мог быть Франсуа Бозизе, бывший президент республики, который был отстранен от участия в предстоящих выборах по решению Конституционного суда из-за несоблюдения условий избирательного законодательства.

Однако при дальнейшем анализе ситуации стало ясно, что господин Бозизе стал, скорее, символом для куда более влиятельных сил, заинтересованных в освоении природных ресурсов ЦАР. Сторонники бывшего президента и радикальные исламистские группировки объединились в «Коалицию патриотов за перемены» не случайно: в этот же день была закрыта канадская урановая шахта, 37% акций которой принадлежат французской компании Orano. В прошлом Orano, которая тогда называлась Arevo, использовала закрытие этой же самой шахты для утроения стоимости собственных акций и отмывания почти 2 млрд евро при покупке урановых месторождений в ЦАР. Франсуа Бозизе тогда, в 2007 году, одобрил сделку по приобретению национальных богатств страны.

Ожидаемое отстранение Франсуа Бозизе от выборов стало удобным поводом для создания символа оппозиции, вокруг которого объединились не только его сторонники, но и радикальные исламисты — в том числе и прибывшие из Чада сторонники террористических организаций.

Престарелый Франсуа Бозизе выгоден французской компании Orano: при условии захвата власти в Банги под предлогом нелигитимных и недемократических выборов Orano получит доступ к урановым рудникам и сможет заработать на скачке цен на ценное сырье в первом квартале 2021 года.