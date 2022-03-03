«Ямал-Медиа» предупредил о своих фальшивых копиях

Издание «Ямал-Медиа» на своем официальном сайте обратилось к читателям, предупредив их о том, что появились копии ресурса, в которых злоумышленники могут начать размещать недостоверную информацию.

«Домены yamal-media используются в других зонах. Подделки частично заимствуют содержимое флагманского портала АНО „Ямал-Медиа“. Из открытых источников известно, что домены зарегистрированы в одно время, в декабре 2021 года, владелец скрыл свои данные», — говорится в сообщении издания.

«Ямал-Медиа» призвал к осторожности и напомнил, что домены сетевых ресурсов холдинга находятся в зоне.RU.

Ранее на целый ряд российских сайтов обрушились массированные DDos-атаки. Были недоступны несколько крупных СМИ, сайты Госдумы, правительства РФ и Совета Федерации.

Специалист по кибербезопасности Сергей Вакулин предположил, что Россия пережила настоящую хакерскую атаку при помощи найденной уязвимости.

На прошлой неделе известная хакерская группировка объявила кибервойну России.