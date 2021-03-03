Адвокат дал совет при выдаче банкоматом фальшивой купюры

Сейчас банкоматами пользуются практически все, и в целом они работают без нареканий. Но были случаи, когда люди получали поддельные купюры. Если вы обнаружили фальшивку, нужно тут же позвать свидетеля и вызвать полицию.

Об этом рассказала председатель коллеги Адвокатов «Сулим и партнеры» Ольга Сулим в беседе с агентством «Прайм».

Она отметила, что вероятность получения сувенирной бумажки вместо реальных денег крайне мала, но тем не менее летом 2018 года был случай, когда клиент банкомата положил на карту фальшивки, а устройство их приняло. Потом незаконным способом были получены банковские средства.

С тех пор большинство банкоматов заменили на более современные, но есть регионы, в которых еще стоят устаревшие модели. По словам Сулим, чтобы избежать проблем стоит потратить пару минут на проверку выданных денег рядом с банкоматом.

Если же среди купюр окажется фальшивая, то необходимо сразу же позвать свидетеля и вызвать полицию. Видеокамера, которой оснащены все банкоматы, также зафиксирует факт выдачи поддельной купюры. Поэтому, как отметила адвокат, важно сохранять спокойствие и ни в коем случае не пытаться вернуть фальшивку обратно.

Если факт выдачи «билета банка приколов» был обнаружен за пределами видимости камер банкомата, то нужно вернуться, зафиксировать номер устройства, написать заявление и ждать реакции от банка. В том случае, если ответ так и не последовал, нужно обратиться в полицию или прокуратуру.

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