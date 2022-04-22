Фальков: российские вузы приняли 416 отчислившихся из зарубежных вузов студентов

Министр образования РФ Валерий Фальков заявил, что российские вузы приняли 416 студентов, которые были вынуждены отчислиться из -зарубежных вузов из-за «политически мотивированного давления». Об этом сообщил «ПолитЭксперт».

По словам Фалькова, сейчас в вузах РФ лежит еще более 1200 заявок от студентов, попавших в такую ситуацию. Больше всего обращений поступает из Чехии.

«Возможно, это не так много в масштабах системы образования, но это важный символический шаг, и это важное решение, поскольку каждый из этих студентов — это талант, который нужен России, и который принесет здесь пользу», — сказал министр.