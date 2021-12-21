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    21 декабря 2021, 17:07

    Фальков: продление дистанционного обучения в вузах должно зависеть от ситуации в регионах

    Дарья Морозова

    Глава Минобрнауки России Валерий Фальков рассказал, что продление дистанционного обучения в вузах будет зависеть от эпидемической ситуации. Об этом сообщило РИА «Новости».

    По данным RT, этот вопрос должен решаться индивидуально для каждого региона.

    «Будем смотреть по ситуации в каждом регионе», — сказал Фальков.

    Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что в России стали наблюдаться признаки выхода на плато по заболеваемости ковидом.