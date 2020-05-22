Факультеты IT-технологий оказались самыми популярными у будущих студентов

Недавние школьники уже выбрали, чему будут учиться дальше. Выпускники предпочитают поступать на факультеты IT-технологий и собираются стать врачами. Кто-то видят себя экономистами и юристами.

Предпочтения будущих студентов выяснил сервис «Интерактивная рабочая тетрадь Skysmart». Результаты проведенного опроса опубликовал сайт RT.

Каждый пятый российский выпускник — 20% — намерен в 2020 году поступить на факультет информационных технологий. Еще 12% респондентов заявили, что выбрали медицинский профиль. Этот ответ второй по популярности.

На экономические факультеты пал выбор 10% бывших школьников, 9% предпочли юридические, а еще 7% — механико-математические.

Гуманитарным факультетом и отделением иностранных языков заинтересовались по 6% опрошенных. Физический факультет выбрали 5%, биологический привлек 4% потенциальных студентов.

Исторический, химический, филологический и географический факультеты пользуются меньшей популярностью. На первые два намерены поступать по 3% выпускников, а вторые выбрали в 1% случаев.

Вариант «другое» предпочли 10% участников опроса. Чаще всего они уточняли, что идут на педагогический факультет. Некоторые еще не определились с выбором и отвечали «не знаю».

Не планируют становиться студентами вузов в 2020 году 3% опрошенных. Из 97% готовящихся к экзаменам большинство — 90% — рассчитывает поступить на бюджетные места.

Пандемия коронавируса никак не повлияла на решение о поступлении в вуз или выбор факультета у 88% респондентов. В опросе приняли участие 1,2 тысячи учащихся 11-го класса. По предварительному графику ЕГЭ, который опубликовал Роспотребнадзор, 29 июня школьникам предстоит сдать географию, литературу и информатику.