«Факт поджога не зафиксирован». В Усть-Кутском районе прокомментировали историю с побитыми чиновниками

Связаться с чиновниками, которых поймали в 200 километрах от Усть-Кута и обвинили в поджоге леса, сейчас невозможно. Самого факта поджога никто не зафиксировал, а вот насилие против них было.

«Мы не знаем о местонахождении наших сотрудников, не знаем, в каком они состоянии. Они вчера выехали по официальному заданию мэра (Тамары Климиной, главы Усть-Кутского района — прим. ред.) определить термоточки на нашей территории. Они исполняли свои должностные обязанности. Со вчерашнего дня с ними нет никакой связи <…> Факт поджога не зафиксирован, о котором пишут, а факт насилия налицо», — рассказала «360» руководитель аппарата администрации Усть-Кутского района Марина Косыгина.

Собеседница добавила, что в администрации опасаются за здоровье первого заместителя мэра Усть-Кутского района Михаила Барса, который получил серьезные травмы во время инцидента. Она подчеркнула, что допрашивать и задерживать чиновников никто не имел права.

Ранее в Сети появились видеозаписи с чиновниками, которых поймали на сельхозугодьях мэра Усть-Кута Александра Душина. Их обвинили в поджоге леса. В объектив камеры попал избитый человек. Как ранее сообщил «360» руководитель АНО «Центр гражданского содействия» Алексей Тупицын, это Михаил Барс. Травмы он якобы получил во время падения.

Ролики о произошедшем появились накануне на YouTube-канале «Центра гражданского содействия».

В пресс-службе Душина сообщили, что на месте происшествия уже работают сотрудники полиции, прокуратуры и СК.

В России начался сезон лесных пожаров. По последним данным, в Иркутской области горит тайга на площади 6,3 гектара. В Качугском муниципальном районе региона ввели режим ЧС.