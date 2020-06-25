«Факел» расторг контракт с волейболистом Кимеровым после его нападения на водителя
«Мы расторгли контракт с волейбольным клубом „Факел“, я больше не являюсь игроком этого клуба. Это вынужденная мера, так как подобное поведение недопустимо в спорте, особенно в волейболе — это интеллектуальный и интеллигентный вид спорта, где не место подобному поведению», — заявил Кимеров. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал Mash.
При этом волейболист отметил, что не собирается оправдываться, поскольку во всех источниках уже «выставлен единоличным быдлом и нарушителем».
Несколько дней назад стало известно о том, что Александр Кимеров напал на водителя автомобиля в Новой Москве. Его оппонентом стал водитель каршеринга. Волейболисту не понравилось, что соседняя машина ехала не посередине своей полосы и не уступила ему на светофоре.
Кимеров сначала бил по соседней машине через открытое окно, а после призывал водителя выйти на разговор. В итоге спортсмен начал преследовать авто. В какой-то момент Кимеров настиг своего обидчика и ногой сбил боковое зеркало и помял дверь.