Факел на московском НПЗ в Капотне загорелся в плановом режиме

В МЧС пояснили, что проверили информацию о том, что на НПЗ в Капотне произошло возгорание.

«Никаких аварий или возгорания на предприятии не было, признаков пожара не зафиксировано», — пояснили в пресс-службе ведомства.

В субботу, 14 сентября, в социальных сетях появилось большое количество постов с фотографиями и видео возгорания в Капотне. На них видно, что от нефтяной вышки валит густой черный дым, а ее верхняя часть объята пламенем.

ТАСС со ссылкой на источник в службе технического надзора заявил, что таким образом — с помощью факельной системы — на нефтеперерабатывающих предприятиях обычно утилизируют избыточные газы. Они образуются в результате переработки нефти.