Факел на московском НПЗ в Капотне загорелся в плановом режиме
Горение факела на московском нефтеперерабатывающем заводе в Капотне произошло в результате планового технологического процесса. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе главного управления МЧС Москвы.
В МЧС пояснили, что проверили информацию о том, что на НПЗ в Капотне произошло возгорание.
«Никаких аварий или возгорания на предприятии не было, признаков пожара не зафиксировано», — пояснили в пресс-службе ведомства.
В субботу, 14 сентября, в социальных сетях появилось большое количество постов с фотографиями и видео возгорания в Капотне. На них видно, что от нефтяной вышки валит густой черный дым, а ее верхняя часть объята пламенем.
ТАСС со ссылкой на источник в службе технического надзора заявил, что таким образом — с помощью факельной системы — на нефтеперерабатывающих предприятиях обычно утилизируют избыточные газы. Они образуются в результате переработки нефти.