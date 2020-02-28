Фадеев: СПЧ очень серьезно борется с трудовой дискриминацией

«У нас привыкли считать, что права человека — это политические права. Однако социальные и экономические права являются фундаментальными. Право на труд — это ключевое право человека», — цитирует Фадеева ИА Nation News.

Он обратил внимание на ряд актуальных вакансий, в которых указаны требования к семейному положению, национальности, полу и возрасту. По мнению Фадеева, это примеры дискриминации в трудовой сфере и от подобной архаики необходимо избавиться.

«Наш Совет очень серьезно борется с такой дискриминацией», — обозначил глава СПЧ.