Общество 27 декабря 2022, 19:09 Фадеев призвал наладить системную работу по помощи ветеранам спецоперации Глава СПЧ Фадеев: в ближайшее время будет понятно, как работать с ветеранами СВО РИА «Новости»

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Ветераны спецоперации нуждаются в квалифицированной психологической и медицинской поддержке. Для этого необходима системная работа. Об этом заявил глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев, сообщило РИА «Новости».

«Это сложная история, денег надо много, финансисты сопротивляются. Я думаю, что в течение ближайших месяцев будет понятно, как работать с ветеранами боевых действий», — сказал Фадеев.

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Он отметил, что некоторые участники спецоперации (СВО) вернулись инвалидами, с оторванными конечностями.

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В конце Фадеев заявил, что сразу после новогодних праздников при Совете по правам человека начнет работу рабочая группа по вопросам СВО.