«Раньше была читающая страна, а сейчас ЕГЭ». Макс Фадеев пообещал отменить экзамен, когда станет президентом

Музыкальный продюсер Максим Фадеев заявил, что, если бы стал президентом России, первым же декретом отменил ЕГЭ и снял министра образования. Дело не в человеке, который занимал бы эту должность, а в принципе и подходе к обучению детей.

Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу «Метаметрика». Фадеев посетовал, что раньше Россия была самой читающей страной в мире, а теперь у детей есть ЕГЭ, всевозможные страхи и «ноль образования».

«Вот если бы я был, грубо говоря, первый день моего президентства, я бы сделал первый шаг — отменил ЕГЭ сразу же, сразу же и снял бы министра образования», — заявил он.

По мнению музыкального продюсера, если министр допускает такое качество образования, то он должен уйти.

Фадеев рассказал, что купил библиотеку в 15 тысяч книг за 100 тысяч рублей. На этом примере он предложил представить, до какой степени изуродовано современное общество. Хозяину, профессору, не на что было жить.

«Да таких много, таких миллионы. Это, ну, в общем, проблема серьезная идеологическая, серьезная. И государство, если в течение там еще десятка лет не озаботится, то государства не будет», — подытожил он.