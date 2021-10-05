Facebook заработал после шестичасового сбоя

Социальная сеть Facebook возобновила работу после масштабного сбоя. Доступ к ней пропал более чем на шесть часов.

Сайт Facebook начал грузиться. Зайти можно и в мобильное приложение соцсети. Однако не все функции пока что восстановлены. Например, при клике на просмотр пришедших уведомлений система выдает ошибку.

Источник фото: Facebook

Представители команды по восстановлению сервиса назвали неполадок в работе Facebook обновление протокола динамической маршрутизации, уточнил сайт RT в Telegram.

Пользователи смогли зайти и в Instagram. В соцсети обновляется лента, приходят уведомления и сообщения в директ — правда, отправленные до сбоя.