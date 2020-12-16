Facebook запустит сервис коротких версий новостей

Сервис с помощью искусственного интеллекта будет выделять ключевые моменты и выпускать их в форме маркированного списка. Его назвали в честь онлайн аббревиатуры Too long, didn’t read, что в переводе «Слишком долго, не читал».

Планируется, что короткие новости будут сопровождены звуковым повествованием, а также голосовым помощником для ответа.

Новости об этом инструменте не очень понравились представителям СМИ. Они были разочарованы поглощением компанией Facebook больших объемов онлайн-рекламы и созданием платформы, где новости конкурируют с дезинформацией и ненадежными источниками.

В США и Великобритании компания Марка Цукерберга платит избранным СМИ за использование новостей в тематической ленте социальной сети. В Австралии в декабре этого года власти приняли закон, который заставил Facebook платить медиаорганизациям за новости.