Facebook запретил рекламировать медицинские маски из-за коронавируса

Многие пользователи пытаются нажиться на эпидемии коронавируса. Они продают разные товары в соцсетях и заверяют, что они помогут от инфекции. Facebook уже запретил публиковать подобные объявления, а теперь под запрет попала реклама медицинских масок.

«Мы вводим временный запрет на рекламу и коммерческие объявления о продаже медицинских масок», — цитирует РИА «Новости» заявление американской компании Facebook.

В компании заверили, что постоянно следят за ситуацией с распространением коронавируса. Сотрудники обновят политику Facebook, если увидят, что люди пытаются «нажиться на чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения».

Соцсеть уже запретила рекламу товаров, которая обещает защитить от COVID-19 или вылечить эту болезнь. Более того, руководство компании намерено и дальше бороться с ложной информацией о коронавирусе и удалять фейковые сообщения или посты с конспирологическими теориями.

Источник фото: телеканал «360»

Тем временем коронавирус продолжает расползаться по миру. Число заразившихся уже превысило 100 тысяч человек. Летальными исходами закончились более 3,4 тысяч случаем инфицирования.