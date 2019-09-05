Fаcebook заблокировал страницу Поклонской за пост в память о главе ДНР

Facebook удалил публикацию депутата Госдумы, экс-прокурора Крыма Натальи Поклонской о погибшем год назад главе самопровозаглашенной ДНР Александре Захарченко. Теперь ее страница в этой социальной сети заблокирована.

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«Социальная сеть Facebook удалила мой пост, посвященный памяти главы ДНР Александра Захарченко, и заблокировала аккаунт на 30 дней», — написала Поклонская во «ВКонтакте».

Парламентарий считает, что «таким политически заангажированным подходом и странной цензурой администрация соцсети в очередной раз показывает свою жесткую политическую зависимость и демонстрирует основное правило сообщества: никаких правил».

Она расценила этот шаг как страх перед фамилией человека, который погиб за свою родину и свой народ. По ее словам, Захарченко навсегда останется в памяти людей, вне зависимости от публикаций в Facebook.

К своей публикации в «ВКонтакте» она прикрепила скан удаленного поста в Facebооk.

Источник фото: «ВКонтакте»

Глава ДНР Александр Захарченко умер 31 августа 2018 года. Он находился в кафе в центре Донецка, когда там прогремел взрыв. Также погиб его телохранитель. Еще 12 человек были ранены. Следственный комитет РФ по факту произошедшего открыл уголовное дело по статье УК РФ «Акт международного терроризма».