Facebook заблокировал страницу губернатора Воронежской области

По данным информагентства, причиной блокировки стала анонимная жалоба пользователя, который посчитал, что Гусев выдает себя за другого человека. Областное правительство пытается связаться с администрацией соцсети.

«Но ее автоматические ответы говорят о том, что этот диалог, возможно, займет время», — указали в пресс-службе правительства.

Отмечается, что для разблокировки страницы требуется предоставить копию водительских прав, паспорта или удостоверения личности.