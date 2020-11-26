Facebook выплатил 4 млн рублей за нарушение закона о личных данных

«Facebook полностью выплатил штраф, в суд поступило постановление об окончании исполнительного производства от 06.10.20», — процитировало РИА ФАН работников суда.

Уточняется, что представители компании отказались перенести серверы с данными российских пользователей на территорию нашей страны. В итоге Facebook признали виновным по соответствующей статье Кодекса об административных правонарушениях.

Накануне аналогичное решение суд принял в отношении компании Twitter.

Закон, о котором идет речь, действует с 1 сентября 2015 года. Он предполагает, что данные россиян должны храниться на территории их государства.