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    26 ноября 2020, 11:49

    Facebook выплатил 4 млн рублей за нарушение закона о личных данных

    Полина Петрова

    Компания Facebook выплатила штраф размером четыре миллиона рублей за нарушение закона о персональных данных. Такое наказание было избрано судом Таганского района Москвы, информирует ТАСС.
    Facebook выплатил 4 млн рублей за нарушение закона о личных данных

    «Facebook полностью выплатил штраф, в суд поступило постановление об окончании исполнительного производства от 06.10.20», — процитировало РИА ФАН работников суда.

    Уточняется, что представители компании отказались перенести серверы с данными российских пользователей на территорию нашей страны. В итоге Facebook признали виновным по соответствующей статье Кодекса об административных правонарушениях.

    Накануне аналогичное решение суд принял в отношении компании Twitter.

    Закон, о котором идет речь, действует с 1 сентября 2015 года. Он предполагает, что данные россиян должны храниться на территории их государства.