Facebook удалила группы аккаунтов из России и Ирана

Три из заблокированных групп учетных записей имели иранское происхождение, одна — российское.

Администрация удалила 135 иранских аккаунтов в Facebook, а также несколько страниц и групп в этой соцсети и 21 аккаунт в Instagram. Деятельность этих ресурсов была нацелена на страны Латинской Америки, Северной Африки и США.

«Администраторы страниц и владельцы учетных записей обычно позиционировали себя как местные ресурсы, использовали поддельные учетные записи для публикации в группах и управления страницами, выступающими в качестве новостных пабликов», — сказано в заявлении Facebook.

При этом аккаунты зачастую распространяли видоизмененные сообщения иранских государственных СМИ на такие темы, как конфликт между Ираном и Саудовской Аравией, война в Йемене, напряженность в отношениях между Израилем и Палестиной, Ираном и США.

Также ресурсы публиковали местные политические новости и посты о геополитике.

Кроме этого Facebook удалила 50 аккаунтов в Instagram и одну учетную запись в Facebook, созданные, по данным соцсети, в России. Эти ресурсы были ориентированы на США.

В них обнаружили ссылки на «Агентство интернет-исследований», которое Вашингтон обвинил в попытке повлиять на президентские выборы 2016 года и против которого ввел санкции.