Facebook удалил около 3,2 миллиарда фейковых страниц

По информации издания, в период с апреля по июнь компания закрыла 1,5 миллиарда фальшивых учетных записей. В период с июля по сентябрь удалили еще 1,7 миллиарда фейков.

В прошлом году за аналогичный ппредставители Fасеbооk закрыли 800 миллионов и 754 миллионов фальшивых аккаунтов соответственно.

Сотрудники компании начали действовать до того, как пользователи соцсети стали направлять жалобы на страницы.

Также удалили более 4,1 миллиарда публикаций с навязчивой рекламой и 54,5 миллиона постов с упоминанием насилия. Посты, пропагандирующие по террористические группировки, удалили в количестве 11,1 миллиона. А публикации, разжигающие этническую и расовую ненависть — в количестве 11,4 миллиона.

Подобную процедуру провели в Instagram, который принадлежит корпорации Facebook.

С апреля по сентябрь 2019 года модераторы удалили примерно 240 тысяч сообщений, в которых пропагандируются террористические группировки, и 1,7 миллиона публикаций о самоубийстве или самоистязании.